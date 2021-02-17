İnandı başardı | Yurttan haberler

Doğuştan iki bacağı olmayan Bosna Hersekli Selma Puric, Coronavirüs salgınında, kaslarını güçlü tutmak için spora başladı. Antrenmanlar için 2 saat uzaklıktaki başkent Saraybosna'ya gitti. Bu azmi voleybol ve yüzme milli takımlarının da gözünden kaçmadı ve davet aldı. Puric, "Çok heyecanlıyım" dedi.
DOKTORU DA AĞA DÜŞÜRDÜLER
Telefon dolandırıcılığında çıta iyice yükseldi... Özel bir üniversitede sosyoloji bölümünde yardımcı doçent doktor unvanıyla görev yapan öğretim üyesi Ayşegül Akdemir dolandırıldı. 34 yaşındaki Akdemir, kendisini arayarak "Sağlık sigorta paranızı iade edeceğiz" diyen kişi tarafından dolandırıldığını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.
AİLE BOYU KATLİAM
Eskişehir'de İlkay Tokkal (42), eşi Emel (41) ve 4 yaşındaki oğlu Doruk, evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Polis, MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
12.4 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 12 milyon 487 bin lira devretti. 5 bilenler 19 bin 335'er lira, 4 bilenler 675'er lira, 3 bilenler 32'şer lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak. (1,8,12,40,52,56)
DOKTORU DA AĞA DÜŞÜRDÜLER
Telefon dolandırıcılığında çıta iyice yükseldi... Özel bir üniversitede sosyoloji bölümünde yardımcı doçent doktor unvanıyla görev yapan öğretim üyesi Ayşegül Akdemir dolandırıldı. 34 yaşındaki Akdemir, kendisini arayarak "Sağlık sigorta paranızı iade edeceğiz" diyen kişi tarafından dolandırıldığını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.
AİLE BOYU KATLİAM
Eskişehir'de İlkay Tokkal (42), eşi Emel (41) ve 4 yaşındaki oğlu Doruk, evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Polis, MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
12.4 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 12 milyon 487 bin lira devretti. 5 bilenler 19 bin 335'er lira, 4 bilenler 675'er lira, 3 bilenler 32'şer lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak. (1,8,12,40,52,56)