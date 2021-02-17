



Besim Ömer Paşa, kadın doğum alanı dışında ayrıca ebelik alanında öğretim üyeliği yaptığı için çok sayıda modern ebe yetiştirilmesinde öncü rolünü üstlendi. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ve iki dönem Bilecik milletvekilliği yapan Besim Ömer Paşa, 1940'ta Ankara'da vefat etti. Besim Ömer Paşa'nın tıp alanındaki katkıları dışında tarihe geçen bir vakası da batan ünlü Titanic gemisiyle birlikte anılmasıdır. 7-12 Mayıs 1912'de Washington'da düzenlenecek Kızılhaç Konferansı'na Osmanlı adına Besim Ömer Paşa'nın katılmasına karar verilmişti. Paşa, 9 Nisan sabahı İstanbul'dan Fransa'nın kuzeyindeki sahil şehri Calais'e gelmişti.







Bu şehrin karşısında yer alan İngiltere'nin Southampton şehrinden 10 Nisan tarihinde kalkacak olan Titanic'e binecek ve New York'a gidecekti. Biletini de almıştı, ama sis nedeniyle Calais'ten hiçbir gemi kalkamayınca Paşa da Titanic'e binememişti.



Titanic batmıştı ama hayat devam ediyordu. Paşa, daha sonra başka bir gemiyle ABD'ye gitti ve o konferansa katıldı. Konferanstaki gözlem ve katkılarını "Dokuzuncu Vaşington Salib-i Ahmer Konferansına Memuriyetim ve Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyetine Tekliflerim Hakkında" adıyla Eylül 1912'de kitaplaştırdı.





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