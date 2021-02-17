Türkiye'de her yıl 2 bin çift taşıyıcı annelik yöntemiyle çocuk sahibi olmak istedi. Türkiye'de yasal olmadığı için yurt dışına gitti. Çiftler, başta KKTC olmak üzere Belçika, Yunanistan, ABD, Danimarka ve İsrail'i tercih etti. Bunlardan bazıları bilinçli olarak kiralık anneyi tercih ederken, bazıları da doğuştan rahmi olmadığı için ya da yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bu yöntemi tercih etti. Türkiye'de bu işi yapan ajansların bile olduğu öğrenildi. Anne-baba adaylarının, paket fiyat uygulayan ajanslar aracılığıyla 'sağlık turizmi' adı altında çeşitli ülkelere götürüldükleri kaydedildi.
YAŞ ARALIĞI 20-49
Genellikle taşıyıcı anne adaylarının 20-49 yaş aralığında olduğu, atanamayan öğretmenlerin bile bu yasadışı organizasyonda çalıştığı ortaya çıktı. Aldıkları ücretin ise 150 ile 300 bin lira arasında değiştiği anlaşıldı.
YÖNTEM NEDİR?
Uzmanlar yöntemi şöyle anlattı: Tüp bebek gibi gerçekleştirilen işlemde, erkeğin spermi ve kadının yumurtası kullanılarak embriyo oluşturuluyor. Bu embriyolar, taşıyıcı annenin rahmine yerleştiriliyor. Bebek, sperm ve yumurtası kullanılan çiftin genlerini taşıyor.
GEBE PAZARI KURULDU
Son yıllarda ünlülerin de tercih etmesiyle gündeme gelen bu yöntem, Türkiye'de yüzlerce kadının umut kapısı oldu. Yasak olmasına rağmen internet siteleri ve sosyal medyada aracılığıyla 'taşıyıcı anne pazarı' oluştu. Yüzlerce kişi, taşıyıcı anne olmak veya taşıyıcı anne bulmak için buralara ilan veriyor.
YAŞ ARALIĞI 20-49
Genellikle taşıyıcı anne adaylarının 20-49 yaş aralığında olduğu, atanamayan öğretmenlerin bile bu yasadışı organizasyonda çalıştığı ortaya çıktı. Aldıkları ücretin ise 150 ile 300 bin lira arasında değiştiği anlaşıldı.
YÖNTEM NEDİR?
Uzmanlar yöntemi şöyle anlattı: Tüp bebek gibi gerçekleştirilen işlemde, erkeğin spermi ve kadının yumurtası kullanılarak embriyo oluşturuluyor. Bu embriyolar, taşıyıcı annenin rahmine yerleştiriliyor. Bebek, sperm ve yumurtası kullanılan çiftin genlerini taşıyor.
GEBE PAZARI KURULDU
Son yıllarda ünlülerin de tercih etmesiyle gündeme gelen bu yöntem, Türkiye'de yüzlerce kadının umut kapısı oldu. Yasak olmasına rağmen internet siteleri ve sosyal medyada aracılığıyla 'taşıyıcı anne pazarı' oluştu. Yüzlerce kişi, taşıyıcı anne olmak veya taşıyıcı anne bulmak için buralara ilan veriyor.