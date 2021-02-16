Steve Jobs Malatyalı çıktı: Malatya hem Google'da hem de sosyal medyada zirve yaptı

Steve Jobs'un kasımda çıkacak biyografisinde Anadolu bağlantısı onu büyüten annenin geçmişinde yattığı yazıldı. Apple'ın kurucusu Jobs'un kendisini evlatlık olarak alıp yetiştiren annesi 'Clara Jobs'un Türk Ermeni olaylarında Anadolu'dan ABD'ye göçen Ermeni bir ailenin kızı. Clara'nın tam adı "Clara Hagopian Jobs"... Clara'nın babası Louis Hagopian, annesi ise Victoria Artinian. Louis Hagopian da Malatya'da yaşadığı biyografide var.
Bu durum elbette Malatyalıları çok heyecanlandırdı. Birkaç gün önce Apple'ın, son ilanları da gündem oldu. Şirketin 24 ilanından 11'inin 'Malatya' konumu için de paylaşılması sonrası Malatyalılar, "Şaşırmıyoruz. Akıllı ve yaratıcı. Malatyalı olması doğal" dedi.
YA YAŞASAYDI
Teknoloji dünyasının en önemli isimlerinden, Apple'ın kurucusu Steve Jobs 2011'de pankreas kanserinden hayatını kaybetmişti. 56 yaşındak Jobs, bugün yaşasaydı 66 yaşında olacaktı ve herkese göre yeni ve inanılmaz cihazlarla bizi buluşturacaktı. Bunu birlikte çalıştığı tüm mühendisler de doğruladı.