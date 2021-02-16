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    Steve Jobs Malatyalı çıktı: Malatya hem Google'da hem de sosyal medyada zirve yaptı

    Bu bilgi hem ’de hem de ’de gündem oldu, Malatya hem Google’da hem de sosyal medyada zirve yaptı. Kitaba sipariş yağdıran Malatyalılar da, “Akıllı ve yaratıcı. Malatyalı olması doğal” yorumunu yaptı.

    iPhone 44

    Steve Jobs'un kasımda çıkacak biyografisinde Anadolu bağlantısı onu büyüten annenin geçmişinde yattığı yazıldı. Apple'ın kurucusu Jobs'un kendisini evlatlık olarak alıp yetiştiren annesi 'Clara Jobs'un Türk Ermeni olaylarında Anadolu'dan ABD'ye göçen Ermeni bir ailenin kızı. Clara'nın tam adı "Clara Hagopian Jobs"... Clara'nın babası Louis Hagopian, annesi ise Victoria Artinian. Louis Hagopian da Malatya'da yaşadığı biyografide var.

    Bu durum elbette Malatyalıları çok heyecanlandırdı. Birkaç gün önce Apple'ın, son ilanları da gündem oldu. Şirketin 24 ilanından 11'inin 'Malatya' konumu için de paylaşılması sonrası Malatyalılar, "Şaşırmıyoruz. Akıllı ve yaratıcı. Malatyalı olması doğal" dedi.

    YA YAŞASAYDI
    Teknoloji dünyasının en önemli isimlerinden, Apple'ın kurucusu Steve Jobs 2011'de pankreas kanserinden hayatını kaybetmişti. 56 yaşındak Jobs, bugün yaşasaydı 66 yaşında olacaktı ve herkese göre yeni ve inanılmaz cihazlarla bizi buluşturacaktı. Bunu birlikte çalıştığı tüm mühendisler de doğruladı.

        ANADOLU'DAN AMERİKA'YA
        Clara Hagopian ve Paul Jobs'un çocuğu olmuyordur. Suriyeli Arap-Amerikan bir çocuğu 1955'te evlat edinirler ve ona Steve adını verirler. Clara Hagopian'ın annesi Victoria Artinian, 890'larda İzmir'de doğmuş. 1919'da İzmir'den ABD'ye gelmiş. ABD'de 1915 olaylarından kaçan aslen Malatyalı olan Louis Hagopian'la evlenir. Genç Çift New Jersey- Newark'a yerleşir.

        1924'te kızları Clara doğar ve aile Kaliforniya'ya taşınır. Clara, 1946'da eski sahil Güvenlik çalışanı Paul'le evlenir. Jobs, Clara ve Paul için "Onlar benim % 100 annem ve babamdır, biyoloji önemli değildir" demişti. Annesinden duyduklarından dolayı yeni bir Apple ürününü özellikle 24 Nisan'da piyasaya çıkaracak kadar 1915 olaylarının takipçisiydi.

        HER ŞEY BİR ARADA


            iPOD'UN manevi babası Tony Fadell, iPhone fikrini ilk duyduğunda şaşkınlık yaşadığını söyledi. Fadell, "Hem telefon, hem iPod, hem bilgisayar hem de fotoğraf makinesini aynı cihazda olacağını duyduğumda şaşırdım.

            Ancak birkaç dakika sonra Steve Jobs'un ne kadar harika bir beyin olduğunu bir kez daha fark ettim. Elinizde ekranı yönlendiriyorsunuz. Bu bile başlı başına bir çığır açan adımdı" dedi.
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            Haberler Yaşam Steve Jobs Malatyalı çıktı: Malatya hem Google'da hem de sosyal medyada zirve yaptı