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    • 15.02.2021 18:39
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    • 15.02.2021 19:12
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    'da duble yolda iki araç kafa kafaya : Yaralılar var

    ’nın ilçesinde iki aracın çarpışması neticesinde meydana gelen nda 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İHA

    Kaza, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Karasu istikametinden Kocaali istikametine seyir halinde olan B.B. idaresindeki 34 AZD 87 plakalı BMW marka otomobil ile Aziziye istikametinden gelmekte olan N.T. idaresindeki 54 DS 8241 plakalı Skoda marka otomobil kavşakta çarpıştı.

    SAVRULDULAR

    Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki araçta tabelalara çarparak durabildi. Kazada araç sürücüleri N.T., B.B. ve araçta bulunan L.M.B. yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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