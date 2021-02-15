Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 15.02.2021 08:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.02.2021 11:13
    ABONE OL

    Polis ekiplerinin ihtarına uymadı! nin giriş kapısına çarptı

    'de polis ekiplerinin yaptığı denetimden kaçmaya çalışan ve "dur" ihtarlarına uymayan sürücü, ilçe belediyesinin giriş bölümündeki kapıya çarparak durdu.

    Polisin ihtarına uymadı! Belediyenin kapısına çarptı

    'de polis ekibinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan, ilçe belediye binasının giriş bölümündeki kapıya çarpan sürücü saklandığı havalandırma boşluğunda gözaltına alındı.

    Alınan bilgiye göre, Gölcük ilçesinde 81 ABB 623 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü M.Ü.R, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

    Polis ekiplerince takip edilen araç, D-130 kara yolunda bulunan nin giriş kapısına çarptı.

    Araçtan çıkarak kaçan şüpheliyi polis ekipleri, belediyede saklandığı havalandırma boşluğunda yakaladı.

    Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemler için emniyete götürüldü. Aracın çarpması nedeniyle belediye binasının giriş kapısında hasar oluştu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Polis ekiplerinin ihtarına uymadı! Karamürsel Belediyesinin giriş kapısına çarptı