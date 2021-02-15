Babasının atölyesine gitti! Artan malzemelerden mini araç yaptı

Taşkent ilçesi Balcılar Mahallesi'nde Hadim Meslek Teknik ve Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Mustafa Çağlarkırboğa, okuldan arta kalan zamanda yardım ettiği babasının oto tamirhanesinde atık malzemeleri kullanarak su motoruyla çalışan mini araç yaptı.
"BABAMIN TAMİRHANESİNDE ÇALIŞIYORUM"
Benzinle çalışan 6,5 beygirlik su motoru kullandığı aracı birkaç ayda yaptığını söyleyen Çağlarkırboğa, "Okuldan sonra babamın tamirhanesinde çalışıyorum.
"YOL RAMPALI O YÜZDEN YAPTIM"
Evden işe gitmek veya köyü dolaşmak için böyle bir şey yapmak istedim. Evimiz biraz uzakta, yolu da rampalı o yüzden yaptım.