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    • 15.02.2021 10:01
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    Babasının atölyesine gitti! Artan malzemelerden mini araç yaptı

    Balcılar Mahallesi'nde yaşayan lise öğrencisi 16 yaşındaki Mustafa Çağlarkırboğa, babasının oto tamir atölyesinde artan malzemeler ve su motoruyla mini araç yaptı. Çağlarkırboğa "Babamın tamirhanesinde çalışıyorum. İnternetten go-kart videoları izledim. Arta kalan malzemelerle bu arabayı yaptım" dedi.

    DHA
    İnternetten o videoları izledi! Bunu yaptı

    Taşkent ilçesi Balcılar Mahallesi'nde Hadim Meslek Teknik ve Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Mustafa Çağlarkırboğa, okuldan arta kalan zamanda yardım ettiği babasının oto tamirhanesinde atık malzemeleri kullanarak su motoruyla çalışan mini araç yaptı.

    "BABAMIN TAMİRHANESİNDE ÇALIŞIYORUM"

    Benzinle çalışan 6,5 beygirlik su motoru kullandığı aracı birkaç ayda yaptığını söyleyen Çağlarkırboğa, "Okuldan sonra babamın tamirhanesinde çalışıyorum.

    "YOL RAMPALI O YÜZDEN YAPTIM"
    Evden işe gitmek veya köyü dolaşmak için böyle bir şey yapmak istedim. Evimiz biraz uzakta, yolu da rampalı o yüzden yaptım.

        "ARTA KALAN MALZEMELERİ TOPLADIM"
        İnternetten izlediğim go-kart videolarından da esinlendim. Bu aracı daha da geliştireceğim Dükkanda arta kalan malzemeleri topladım.

        "FREN SİSTEMİ DE VAR"
        6,5 beygirlik su motorunu ekledim. Yaptığım aracın fren sistemi de var. Arazide ve asfaltta rahatlıkla gidebiliyor"         diye konuştu.
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