



"ÖNEMLE İSTİRHAM EDİYORUZ"

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde devam eden kar yağışının trafikte oluşturacağı yoğunluk nedeniyle yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi için vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle istirham ediyoruz" denildi.



İşte Ankara Valiliği'nin o açıklaması;

İlimizde devam eden kar yağışının trafikte oluşturacağı yoğunluk nedeniyle yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi için vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle istirham ediyoruz. pic.twitter.com/pa4iw3bJiv — T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) February 15, 2021