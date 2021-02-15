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    • 15.02.2021 19:42
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    'nden sürücülere kritik çağrı: Zorunlu olmadıkça özel araçla trafiğe çıkmayın

    , kent genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle zorunlu haller dışında özel araçlarla trafiğe çıkmama çağrısında bulundu. Valiliğin paylaşımında, "İlimizde devam eden kar yağışının trafikte oluşturacağı yoğunluk nedeniyle yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi için vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle istirham ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

    Ankara Valiliği'nden sürücülere kritik çağrı!

    Ankara Valiliği, sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlara uyarılarda bulundu.



    Kent genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle zorunlu haller dışında özel araçlarla trafiğe çıkmama çağrısı yapan Valiliğin paylaşımında, trafik yoğunluğunu ortaya koyan fotoğraflar da yer aldı.



    "ÖNEMLE İSTİRHAM EDİYORUZ"
    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde devam eden kar yağışının trafikte oluşturacağı yoğunluk nedeniyle yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi için vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle istirham ediyoruz" denildi.

    İşte Ankara Valiliği'nin o açıklaması;




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