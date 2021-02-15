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    • 15.02.2021 19:08
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    • 15.02.2021 19:08
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    'nda kar ve buzlanmaya karşı önlem alındı

    , 'nda uçuşlarının aksamaması, kar ve buzlanmaya karşı çeşitli önlemler aldı. Ekipler, havalimanı pisti, apron ve taksi yollarında temizleme çalışması yapmak için 24 saat esasına göre çalışıyor.

    AA
    Esenboğa'da kar ve buzlanmaya karşı önlem!

    Esenboğa Havalimanı'nda kar yağışında uçuşların aksamaması için gerekli tedbirler alındı.

    () Başmüdürlüğü, bugün ve yarın beklenen kar yağışı ile buzlanma riskine karşı tedbir alınması için karla mücadele ekibi oluşturdu.

    24 SAAT ESASINA GÖRE ÇALIŞIYORLAR
    Bu kapsamda, 32 uzman personel, 22 ileri teknoloji donanımlı araç, 82,5 ton buz önleyici ya da çözücü sıvı malzeme ile havalimanı pisti, apron ve taksi yollarında temizleme çalışması yapmak için 24 saat esasına göre çalışıyor.

    Son teknoloji kombine karla mücadele araçlarıyla çalışmaların sürdüğünü ifade eden Başmüdürü Yücel Karadavut, görev alan tüm personele teşekkür etti.

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