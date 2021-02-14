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    • 15.02.2021 06:30
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    • 15.02.2021 06:30
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    SON DAKİKA: ’da dehşet evi! Aile içinde çıkan tartışma kanlı bitti: 3 ölü

    Son dakika haberine göre, ’nın ilçesinde, bir aile içerisinde çıkan tartışma kanlı bitti. Bir kişi, annesini av tüfeği ile vuran babasını ve aynı odada bulunan babaannesini öldürdü.

    DHA
    Manisa’da dehşet evi! Aile tartışması kanlı bitti

    Olay, 22.30 sıralarında Alaşehir ilçesine bağlı Çarıktekke Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman Özcan (41), henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucunda, eşi Raziye Özcan'ı (41) av tüfeği ile vurarak öldürdü.



    BABASINA BIÇAKLA SALDIRDI
    Olayın ardından çiftin oğlu Hüseyin Özcan (22), babasına bıçakla saldırdı. Babasının elinden av tüfeğini alan Hüseyin Özcan, önce babasını daha sonra aynı odada bulunan babaannesi Karanfil Özcan'ı (82) vurdu.



    JANDARMA EKİPLERİNE BİLDİRDİ
    Olaydan bir süre sonra Hüseyin Özcan, sağlık ve jandarma ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Süleyman Özcan, Raziye Özcan ve Karanfil Özcan'ın olay yerinde öldüğünü belirledi.



        Öte Yandan, Hüseyin Özcan'ın kendisini bıçakla yaraladığı, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ambulans ile Alaşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Hüseyin Özcan'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

        Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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