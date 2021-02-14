Olay, 22.30 sıralarında Alaşehir ilçesine bağlı Çarıktekke Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman Özcan (41), henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucunda, eşi Raziye Özcan'ı (41) av tüfeği ile vurarak öldürdü.

