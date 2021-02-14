Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği tarafından fuhuş çetelerine yönelik çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, 10 Şubat'ta Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş ve Kağıthane ilçelerinde 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda çete lideri olduğu tespit edilen Anna K'nın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Müşteri olduğu öğrenilen 12 kişi ise polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Ev aramalarında 7 cep telefonu, 7 sim kart, çalışan mağdurların isimleri yazan ve hesap defteri olarak tutulan iki not defteri, 400 dolar ve 350 euro ele geçirildi.