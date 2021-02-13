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    • 13.02.2021 17:14
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    • 13.02.2021 17:15
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    'ta 15 Şubat'ta başlayacak e engeli! Ertelendi...

    Son dakika haberi... 15 Şubat pazartesi günü başlaması planlanan e 'ta engeli geldi. Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, yüz yüze eğitiminin 1 gün süreyle ertelenmesi kararlaştırıldı.

    O ilde yüz yüze eğitime kar engeli

    15 Şubat pazartesi günü başlaması planlanan e 'ta engeli geldi.

    KAR YAĞIŞI, BUZLANMA VE DON OLAYI
    Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, kentte yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olayı beklendiğinden ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla yüz yüze eğitime yönelik karar aldı.

    1 GÜN ERTELENDİ
    Buna göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı özel ve resmi okulların 15 Şubat pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitiminin 1 gün süreyle ertelenmesi kararlaştırıldı.

    Söz konusu okullardaki eğitim, o gün uzaktan yapılacak.

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    Haberler Yaşam Zonguldak'ta 15 Şubat'ta başlayacak yüz yüze eğitime kar engeli! Ertelendi...