Antalya'da Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının birinci gününde kentin birçok noktasında sessizlik hakim oldu, kısıtlamadan muaf tutulan yerleşik turistler denizin ve güneşli havanın keyfini çıkardı.
Konyaaltı'nda sörf yapanların yarı sıra, sahilin hemen kenarında sandalye üzerinde güneşlenen turistler renkli görüntüler oluşturdu.
Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının ise 17 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da, 56 saat sürecek olan hafta sonu kısıtlamasının ilk gününde sahiller turistlere kaldı.