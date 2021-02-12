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    Yer: ... Ölümlü kazada sebze ve meyve toplama yarışı

    'da sebze ve meyvelerin içinde bulunduğu TIR kontrelden çıkarak devrildi. Şoför Adem Gülsatar olay yerinde can verdi. Yol kenarında araçlarını durduran vatandaşlar, TIR'dan saçılan meyve sebzeleri evlerine götürdü.

    Can pazarı!
    Antalya'da sebze ve meyvelerin içinde bulunduğu TIR kontrelden çıkarak devrildi. Şoför Adem Gülsatar olay yerinde can verdi. Yol kenarında araçlarını durduran vatandaşlar, TIR'dan saçılan meyve sebzeleri evlerine götürdü.

    İşte 12 Şubat tarihli Takvim gazetesinden derlediğimiz yurttan haberler...

    59 MİLYON ASILSIZ ÇAĞRI
    Türkiye     genelinde 70 ilde Merkezi hizmet veriyor. Vatandaşlar, merkezi sağlık için değil başka sorunlarla meşgul ediyor. İçişleri Bakanı Soylu, geçen yıl toplam 59 milyon 500 bin gereksiz ve asılsız çağrı alındığını anlattı.

    ÖZGECAN ACISI DİNMEK BİLMEDİ
    Mersin'in ilçesinde evine gitmek için bindiği minibüste katledilen , ölümünün 6. yılında ailesi ve vatandaşlar tarafından mezarı başında anıldı. Baba , "6 yılda çok zor günler geçiriyoruz, psikolog destekleriyle ayaktayız" dedi.

    7 YIL ÖNCE DE BABAYI ÖLDÜRDÜ
    Tekirdağ'da dönerci 'yı (39) 5 lira indirim yapmadığı için öldüren 'ın akıl hastası olduğu ortaya çıktı. Zanlının 2014'te de babasını katlettiği anlaşıldı.

    11.3 MİLYON DEVRETTİ
    6 bilen çıkmayınca 11 milyon 395 bin lira devretti. 5 bilenler 14 bin 598'er lira, 4 bilenler 602'şer lira, 3 bilenler 30'ar lira 2 bilenler ise 3'er lira alacak.
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    HATA CAR!
    'de işadamı Atilla Kaplan, 2020 yılının Temmuz ayında 870 bin liraya sıfır kilometre 2020 Model XC90 otomobil aldı. Ancak sol arka kapısının değişik olduğunu fark etti. Bunun üzerine markadan değişim talebinde bulundu. Marka ve bayi ise fabrikasyon hatası olduğunu kabul etti. Ancak aracı değiştirmedi.

    PSİKOPAT BABA AİLESİNE ACIMADI
    İzmir Bergama'da inşaatta boyacı ustası olan Baykent Ü, cinnet getirdi. Mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşi .'yü katletti. 2 çocuğunu da ağır yaraladı. Ardından göğsünün sol tarafından kendini bıçakladı. Yaralanan Ü'nün psikolojik tedavi gördüğü belirlendi.

    HALÜSİNASYON CİNAYETİ
    Bursa'da Erman Ö, arkadaşı Murat Bahadır'ı 'Eşimle ilişkin var' diyerek silahla öldürdü. Cesedini ise yol kenarına attı. Katil, polis ekipleri tarafından yakalandı. İfadesinde, halüsinasyon gördüğünü ve bu yüzden arkadaşını öldürdüğünü söyledi. Tuna ÇAM

    DARMA    DAĞIN OLDULAR
    Antalya'da Ali Kazım Ülker (11), dağa çıktı. Bir daha da kendisine ulaşılamadı. Arama başlatan ekipler, 150 metre yükseklikteki kayalık alanda cesedine ulaştı. Başını taşa çarpması sonucu öldüğü belirlenen Ülker'in ailesi gözyaşlarına boğuldu.



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    Haberler Yaşam Yer: Antalya... Ölümlü kazada sebze ve meyve toplama yarışı