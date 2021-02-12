Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 13.02.2021 06:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.02.2021 06:51
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Otomobil ve ambulans çarpıştı! Hamile kadına ambulans içinde doğum yaptırdı

    Son dakika haberi! 'ta ambulans ve otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Ambulanstaki ebe ise annenin sancısının artması üzerine, hamile kadına ambulans içinde doğum yaptırdı. Yaralı 3 kişi hastaneye götürülerek tedavi altına alınırken, anne ve bebeği ise kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

    DHA
    Sağlık çalışanından alkışlık hareket!

    Kaza, gece saatlerinde Köseoğlu Mahallesi Adliye kavşağında yaşandı. Yerköy Devlet Hastanesi'nden Şehir Hastanesi'ne sevk edilen hamile kadını taşıyan M.P. yönetimindeki 66 KP 190 plakalı ambulans F. S. yönetimindeki 66 ABE 070 plakalı otomobil çarpıştı.

    Kazada, otomobildeki 3 kişi yaralanırken, ambulansta bulunan Suriye asıllı anne adayı Emeni Kaddur Gadir'in sancısı tuttu.



    AMBULANS İÇİNDE DOĞUM YAPTIRDI
    Ambulanstaki ebe ise annenin sancısının artması üzerine, hamile kadına ambulans içinde doğum yaptırdı. Bir erkek bebek dünyaya getiren anne ve bebeği, sağlık ekipleri tarafından başka bir ambulans ile 'ne kaldırıldı. Kaza sonucu yaralanan 3 kişi ise Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ambulansta doğum yapan anne bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam SON DAKİKA: Otomobil ve ambulans çarpıştı! Hamile kadına ambulans içinde doğum yaptırdı