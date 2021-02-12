Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 18-23 Şubat arasında hafif ve orta şiddette don olayı bekleniyor.

HAFİF VE ORTA ŞİDDETTE

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, zirai faaliyetlerin devam ettiği, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette don olayı öngörülüyor.

VATANDAŞLARA TEDBİRLİ OLUN ÇAĞRISI

Açıklamada, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı 18-23 Şubat'ta yetkililerle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.



