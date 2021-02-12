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    • Yaşam
    • 12.02.2021 20:58
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    • 12.02.2021 20:58
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    Meteoroloji uyardı: , , ve 'de zirai don olayı bekleniyor

    . Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, , , ve 'de hafif ve orta şiddette zirai don olayı bekleniyor. Vatandaşlara tedbirli olun çağrısı yapıldı.

    Meteoroloji uyardı: O illerde zirai don olacak

    , , ve 'de, 18-23 Şubat arasında hafif ve orta şiddette don olayı bekleniyor.

    HAFİF VE ORTA ŞİDDETTE
    . Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, zirai faaliyetlerin devam ettiği, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette don olayı öngörülüyor.

    VATANDAŞLARA TEDBİRLİ OLUN ÇAĞRISI
    Açıklamada, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı 18-23 Şubat'ta yetkililerle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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    Haberler Yaşam Meteoroloji uyardı: Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de zirai don olayı bekleniyor