İstanbul trafiğinde son durum! Kısıtlama öncesi yoğunluk yaşanıyor | İSTANBUL TRAFİK DURUMU

Türkiye genelinde saat 21.00'de başlayacak ve 15 Şubat Pazartesi 05.00'te sona erecek kısıtlama öncesinde evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, trafik akışının yanı sıra metrobüs ve otobüs duraklarında da kalabalığa neden oldu.

Kentin ana arterlerindeki araç yoğunluğu ara yollarda da gözlendi, Avrasya Tüneli girişindeki birikme Samatya'ya kadar uzandı.





HALİÇ'TEN SEFAKÖY' KADAR...

Avrupa Yakası'nda, E-5'te Bakırköy'den başlayan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzanırken, Basın Ekspres Yolu Edirne istikameti ile Haliç Köprüsü'nden Sefaköy'e kadar trafik yoğunlaştı.

TEM Kavacık ve TEM Ümraniye Otoyolu Ataşehir yönünde yer yer trafik sıkışıklığı yaşanırken, otoyola ulaşan bağlantı noktalarında da vatandaşlar uzun süre araçlarında beklemek zorunda kaldı.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü Avrupa-Anadolu yönünde trafik akışı yavaşlarken, Anadolu-Avrupa yönünde de köprü girişine kadar olan bölgede yoğunluk yaşanıyor.