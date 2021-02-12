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    İzmir’e yerleşen Rees ailesini yaptırdığı Rees Köşkü Buca'nın sembolü oldu

    İzmir’e yerleşen Rees ailesi, bir döneme damga vurdu. Pamuk ve deniz ticaretinden parayı buldu. Yaptırdıkları Rees Köşkü de Buca ilçesinin sembolü oldu.

    TAYFUN ER TAKVIM GAZETESI
    İngiliz rees!
    İzmir, Osmanlı'nın Akdeniz'deki incisiydi. Hakkında anlatılan gerçek ve efsanenin karışımı büyülü sözlerin bir kısmı da köşklerinin ihtişamından doğuyordu. Bu köşklerin en ünlülerinden biri de Buca'daki Rees Köşkü'dür.

    Rees Ailesi, diğer Levanten ailelere göre İzmir'e Kırım Harbi sonrası yerleşti. Pamuk, öncelikli işleriydi. Aslında Rees'ler asıllıydı ama 'dan gelmişlerdi.



    Tarihi Rees Köşkü, günümüzde Eğitim Fakültesi yönetim binası olar

    İngiltere kendisine yeni ucuz pamuk ekim alanları arıyordu. ve de bu ihtiyaçtan tarıma açılmıştı. Rees'ler pamukla başlayıp madenciliğe geçtiler. Köşkü yaptıran Rees Ailesi'nin büyüğü 'di. İngiliz cemaati pek çok ülkenin konsolosluk görevini yaparak, Akdeniz'e yayılmıştı. Baba Rees'ten sonra şirketin başına geçen oğul Bowen de bu yolu izlemiş Finlandinya ve Konsolosu olmuştu, çünkü bu ülkelere büyük çapta mal ihraç ediyordu.

    Denizden bu kadar mal taşıyan şirket denizciliğe de kayıtsız kalamazdı. I. Dünya Savaşı başlayınca işgalci İngiliz askerlerini de Levant'a taşıdılar. Rees Ailesi'nin iki oğlu da 'de İngiliz üniformasıyla Osmanlıya karşı savaştı.



    O yıllarda Rees Ailesi, 'na kaçmıştı. Savaş bitince aile 1923'te İzmir'e geri döndü ve köşklerine tekrar sahip oldu. Bir ayakları başta Yunanistan olmak üzere Akdeniz'de olduğu için savaş ve güvenlik nedeniyle farklı yerlerde yaşıyorlardı.

    İzmir'le olan bağları 1947'e kadar sürdü. İşin başına artık torun olan geçmişti, aynı zamanda da 'nda İngiltere Konsolosu olarak görev yapıyordu. II. Dünya Savaşı esnasında bu kez 'ndan kaçmak için İzmir'e gelmişlerdi. İzmir'le olan bağları tamamen kesildikten sonra Rees Köşkü'nü satın aldı. Rees'ler, İzmir Valisi Rahmi Bey'in kaçırılan oğlu için fidye bile verdiler.

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