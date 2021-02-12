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    'da yoğun bakım fişini çekiyorlardı! Gurbetçi az ’ye getirildi

    , gurbetçi az’ın yoğun bakımda fişini çekmek istedi. imdadına yetişti. Kandaz, 'nın ambulans uçağıyla ’ya getirildi.

    Müt'fiş' kurtarış
    Hollanda, Coronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçirdi. Yoğun bakımları yetmedi. Gurbetçilerimiz de hastanelerde zorluk çekti. az da 15 Ocak'ta Covid-19 nedeniyle 'daki OLVG Oost Hastanesi'ne nakledildi. Ancak bir süre sonra hastane mikrobu kapan Kandaz'ın sağlık durumu iyice kötüleşti.



    Doktorlar, hastanın durumunda iyileşme olmadığını belirterek "fişinin çekileceğini" söyledi. Babasının ölüme terk edilmesi üzerine isyan eden Kandaz, 'den yardım istedi.



    Amsterdam Başkonsolosu 'ın da devreye girmesiyle Kandaz önceki gece 'na ait ambulans uçakla 'ya getirildi.



    Genç kız yaşadıkları süreçle ilgili şöyle dedi: Babamız ilk gün hastaneye geldiğinde bizimle konuşuyor ve bizimle şakalaşıyordu. Ancak babamızın yaşam fişini çekeceklerini bildirdiler. Gerekli yazışmalarımızı yaparak babamı kurtarmalarını istedik. Şükürler olsun babam artık emin ellerde.

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    Haberler Yaşam Hollanda'da yoğun bakım fişini çekiyorlardı! Gurbetçi Selahattin Kandaz Türkiye’ye getirildi