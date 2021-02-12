Hollanda, Coronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçirdi. Yoğun bakımları yetmedi. Gurbetçilerimiz de hastanelerde zorluk çekti. Selahattin Kandaz da 15 Ocak'ta Covid-19 nedeniyle Amsterdam'daki OLVG Oost Hastanesi'ne nakledildi. Ancak bir süre sonra hastane mikrobu kapan Kandaz'ın sağlık durumu iyice kötüleşti.
Doktorlar, hastanın durumunda iyileşme olmadığını belirterek "fişinin çekileceğini" söyledi. Babasının ölüme terk edilmesi üzerine isyan eden Müberra Kandaz, Türkiye'den yardım istedi.
Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan'ın da devreye girmesiyle Kandaz önceki gece Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara'ya getirildi.
Genç kız yaşadıkları süreçle ilgili şöyle dedi: Babamız ilk gün hastaneye geldiğinde bizimle konuşuyor ve bizimle şakalaşıyordu. Ancak babamızın yaşam fişini çekeceklerini bildirdiler. Gerekli yazışmalarımızı yaparak babamı kurtarmalarını istedik. Şükürler olsun babam artık emin ellerde.
Doktorlar, hastanın durumunda iyileşme olmadığını belirterek "fişinin çekileceğini" söyledi. Babasının ölüme terk edilmesi üzerine isyan eden Müberra Kandaz, Türkiye'den yardım istedi.
Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan'ın da devreye girmesiyle Kandaz önceki gece Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara'ya getirildi.
Genç kız yaşadıkları süreçle ilgili şöyle dedi: Babamız ilk gün hastaneye geldiğinde bizimle konuşuyor ve bizimle şakalaşıyordu. Ancak babamızın yaşam fişini çekeceklerini bildirdiler. Gerekli yazışmalarımızı yaparak babamı kurtarmalarını istedik. Şükürler olsun babam artık emin ellerde.