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    Güzellik 'zoom'anı! i döneminde estetik operasyonları patladı...

    Yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) dünyayı eve kapattı. i döneminde Zoom toplantılarında güzel gözükmek için herkes yüzüne estetik yaptırdı

    Güzellik 'zoom'anı!
    Coronavirüs salgını yüzünden herkes eve kapandı. Şirket toplantıları bile internet üzerinden yapılmaya başlandı. Zoom'un karşısına geçen herkes, bakımlı görünmek için elinden geleni yaptı. Zaman buldukça estetik merkezlerine ulaştı. Yüz bakımı yaptırdı. dolgusu, kaş bakımı, diş estetiği tercihlerde ilk sırayı aldı. Özellikle kameranın ciltteki kırmızıları açığa çıkarma riskine karşı çeşitli kremler de makyaj malzemeleri arasında yer aldı.

    Hem estetik hem de bakım yaptıranların, enerji depoladı, mutluluk yaşadığı, dinamik oldukları ortaya çıktı...













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    Haberler Yaşam Güzellik 'zoom'anı! Pandemi döneminde estetik operasyonları patladı...