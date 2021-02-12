Coronavirüs salgını yüzünden herkes eve kapandı. Şirket toplantıları bile internet üzerinden yapılmaya başlandı. Zoom'un karşısına geçen herkes, bakımlı görünmek için elinden geleni yaptı. Zaman buldukça estetik merkezlerine ulaştı. Yüz bakımı yaptırdı. Dudak dolgusu, kaş bakımı, diş estetiği tercihlerde ilk sırayı aldı. Özellikle kameranın ciltteki kırmızıları açığa çıkarma riskine karşı çeşitli kremler de makyaj malzemeleri arasında yer aldı.
Hem estetik hem de bakım yaptıranların, enerji depoladı, mutluluk yaşadığı, dinamik oldukları ortaya çıktı...
Hilal Altınbilek
Birce Akalay
Dilan Çiçek Deniz
Didem Soydan
Hem estetik hem de bakım yaptıranların, enerji depoladı, mutluluk yaşadığı, dinamik oldukları ortaya çıktı...
Hilal Altınbilek
Birce Akalay
Dilan Çiçek Deniz
Didem Soydan