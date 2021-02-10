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    • Yaşam
    • 10.02.2021 13:31
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    • 10.02.2021 13:31
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    'de hareketli anlar! Denizde hareketsiz şekilde bulundu

    Karşıyaka'da denizde 55-60 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, polisler şahsın kimliği ve ölüm nedeninin belirlenebilmesi için soruşturma başlattı.

    İzmir'de hareketli anlar! Hareketsiz şekilde bulundu

    'in Karşıyaka ilçesi açıklarında, denizde 55-60 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kimliği araştırılıyor. Vapurda yolculuk yapan vatandaşlar, bugün saat 12.00 sıralarında, Bostanlı İskelesi'nin 500 metre ilerisinde suda hareketsiz biri olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Deniz Polisi, cesedi kıyıya çıkardı. Yapılan incelemede, cesedin 55-60 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu saptandı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatan polis, cesedin kime ait olduğunu belirlemeye çalışıyor.

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