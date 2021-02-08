Yeşilçam filmi gerçek oldu! Göçmene Maho oyunu





AYNI BANKER BİLO FİLMİ GİBİ

- 1980 yılında Ertem Eğilmez tarafından çekilen İlyas Salman ve Şener Şen'in başrollerinde olduğu 'Banker Bilo' filminde, Maho (Şener Şen), Almanya'ya gitmek isteyen köylüsü Bilo (İlyas Salman) ve yöreden birçok kişiden paralarını alır. Ancak onları Almanya'ya değil, İstanbul'a götürmektedir. Kamyon kasasında yapılan yolculuktan sonra Bilo ve İbo (Nizam Ergüden) Almanya'ya değil de İstanbul'a geldiklerini öğrenirler ancak iki arkadaş birbirini kaybeder. Bilo çok namusludur, bu yüzdende her zaman kaybeden taraf olmaktadır. Bilo'nun yolları Maho ile Tekrar kesişir, o zaman Maho ile hesaplaşma zamanı gelmiştir. En sonunda Maho'nun tüm malvarlığı fabrikaları ve eski karısı artık Bilo'nun olmuştur. Bilo artık zengindir ve Bankerdir. Maho'nun özellikle Bulgaristan sınırını geçiyormuş havası verdiği ve Almanya'ya gelindiğini duyurduğu konuşma, Türk sinemasının kült sahnelerinden biri haline gelmiştir.

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