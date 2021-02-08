Olay, Zincirli Mahallesi Bankalar Caddesinde bulunan 6 katlı otelin 5 katındaki 504 numaralı odada yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Aksaray'a gelen Kamuran Y. (45) akşam saatlerinde konaklamak için kent merkezinde bulunan bir otele geldi.
Otele giriş yaparak 5. kattaki 504 numaralı odaya yerleşen Kamuran Y. saat 01.00 sıralarında çantasında getirdiği benzin dolu pet şişeyi üzerine boşalttı. Ardından çakmakla kendini ateşe vererek intihar girişiminde bulunan Kamuran Y. alevler içinde kalırken, can havliyle otel odasındaki yatağa düştü. Yatağında tutuşmasıyla Kamuran Y. ile birlikte otel odası da yanmaya başladı.
POLİS EKİPLERİ OTELİ TAHLİYE ETTİ
Oteldeki resepsiyon görevlisine dışarıdan gelen bir vatandaşın "5. kattan duman çıkıyor" demesi üzerine fark edilen yangın hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, polis, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), İl Afet Acil Durum (AFAD) ekipleri sevk edildi.