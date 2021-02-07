SON DAKİKA: Pencereden polislere fırlattığı halı içerisinde uyuşturucu çıktı! Polis tarafından yakalandılar

Polis ekiplerinin evde arama başlatması üzerine evin içerisinde biri pitbull cinsi köpek olmak üzere 2 köpek çıktı. Yakalanan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.



Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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