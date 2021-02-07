Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 07.02.2021 13:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.02.2021 13:04
    ABONE OL

    Site bahçesinde pusu! Kız meselesi yüzünden birbirlerine kurşun yağdırdılar!

    ’de kız meselesi yüzünden husumet olduğu iddia edilen H.S.D. ve H.Ç., bir sitenin bahçesinde çatıştı. Kameralara yansıyan olayın ardından gözaltına alınan H.S.D. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, H.Ç. tutuklandı.

    DHA

    Olay, 23 Ocak Cumartesi günü saat 14.00 sularında 'ndeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Apartmanın girişinde pusuya yatan bir kişi, apartmandan çıkan başka bir kişiye tabancayla kurşun yağdırmaya başladı.

    Pusuya düşen kişinin de tabancayla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Dakikalarca süren çatışmanın ardından taraflar olay yerinden kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

    Paniğe kapılan vatandaşların ihbarı üzerine çalışma başlatan 'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, pusu kuran kişinin H.Ç., karşılık verenin ise H.S.D. olduğunu belirledi. Polis ekipleri, şüphelilerin adreslerine baskın yaparak H.Ç. ve H.S.D.'yi gözaltına aldı. Tarafların arasında bir süredir kız meselesi yüzünden husumet olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.S.D. serbest bırakılırken, H.Ç. tutuklandı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Site bahçesinde pusu! Kız meselesi yüzünden birbirlerine kurşun yağdırdılar!