Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 07.02.2021 14:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.02.2021 14:19
    ABONE OL

    'da akılalmaz olay! Ekmek arasında gizlenmiş halde bulundu!

    Son dakika haberi... 'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde ekmek arasına gizlenmiş halde 250 gram metamfetamin ele geçirildi. Gelen son dakika haberine göre; olayda 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

    Ekmek arasında gizlenmiş halde bulundu!

    'nda sabit yol uygulaması yapan motosikletli polis timleri, şüphe üzerine 06 ND 521 plakalı otomobili durdurdu. Otomobildeki, (50) ile uyruklu 'nin (27) üst araması yapıldı.

    İkilinin tavırlarından şüphelenen ekipler, araçta da detaylı arama yaptı. Aramada, ekmek arasına gizlenmiş 250 gram uyuşturucu madde metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerden i'nin 'izinsiz faaliyetten' arandığını öğrenildi. Haklarında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de işlem yapılan şüpheliler, narkotik ekiplerine teslim edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Ankara'da akılalmaz olay! Ekmek arasında gizlenmiş halde bulundu!