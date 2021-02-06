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    • 06.02.2021 13:14
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    • 06.02.2021 13:19
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    'da kökenli işlemeli ele geçirildi! 'a ait ve tam 4 metre...

    'da, 'dan kalma olduğu değerlendirilen ve üzerine figürlerin işlendiği ile çeşitli dini kitaplar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli, işlemleri için Komutanlığına götürüldü. Soruşturma sürüyor.

    Şanlıurfa'da ele geçirildi! Tam 4 metre
    İl Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılarına yönelik iki aylık teknik ve fiziki takip sonucunda merkez ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.


    Yapılan aramada, sihir ve muska olarak kötü ruhları kovmak, uzak tutmak amacıyla olarak 'a kadar kullanıldığı ve kökenli olduğu tahmin edilen, üzerine elle işlenmiş çok sayıda figürün bulunduğu yaklaşık 4 metre uzunluğunda , Ortaçağ'dan kaldığı değerlendirilen 5 dini kitap, iki deri üzerine el yazması dini yazıt, iki kitap kutusu ve dini yazıların bulunduğu parşömen ele geçirildi.


    Gözaltına alınan iki şüpheli, işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.



    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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