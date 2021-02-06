Rize korkunç olay! Evi mezarı oldu





BİRKAÇ METRELİK ARAZİ TARTIŞMASI

Ölen Hasan Arıcı'nın daha önce İstanbul'da yaşadığı, anne ve babasını bir süre önce kaybedince de köyüne geri döndüğü belirtildi. Bir süre babasının da evi olan, amcasının yaşadığı evde misafir kalan Hasan Arıcı'nın kendisine ev yapmaya karar verdiği, ardından da amcasının onayıyla inşaata başladığı bildirildi.