Denizli'de av tüfeğiyle oyun kanlı bitti.
DEDELERİNİN EVİNE GELEN TORUNLAR TÜFEKLE OYNADI
Olay, bugün saat 16.30 sıralarında Bereketle Mahallesi 10185 sokakta Mimar Süleyman Demir'i ait evde meydana geldi. Dedelerinin evine gelen erkek torun A.H.C. kapının arkasında asılı olan av tüfeğiyle oynarken, yanlışlıkla tetiğe dokundu.
BOYNUNA İSABET ETTİ
Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar karşısında bulunan kuzeni Elif Sare Demir'in boynuna isabet etti.
Silah sesi üzerine evdekiler çocukların bulunduğu teras katındaki odaya çıktı. Elif Sare Demir'i kanlar içinde gören yakınları 112'yi arayarak yardım istedi.
Olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri eve ulaşan acil sağlık ekibi boynundan ağır yaralanan Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, polis ekipleri de inceleme başlattı.