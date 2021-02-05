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    • Yaşam
    • 05.02.2021 20:24
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    • 05.02.2021 20:27
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    'de dedelerinin yle oynayan iki çocuktan biri öldü

    Son dakika yaşam haberleri... 'de yle oyun kanlı bitti. Dedesinin av tüfeği ile oynayan 12 yaşındaki A.H.C. yanlışlıkla tetiğe dokununca karşısında bulunan halasının kızı 13 yaşındaki 'i boynundan vurdu.

    Av tüfeğiyle oyun kanlı bitti

    Denizli'de av tüfeğiyle oyun kanlı bitti.

    DEDELERİNİN EVİNE GELEN TORUNLAR TÜFEKLE OYNADI
    Olay, bugün saat 16.30 sıralarında Bereketle Mahallesi 10185 sokakta Mimar Süleyman Demir'i ait evde meydana geldi. Dedelerinin evine gelen erkek torun A.H.C. kapının arkasında asılı olan av tüfeğiyle oynarken, yanlışlıkla tetiğe dokundu.

    BOYNUNA İSABET ETTİ
    Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar karşısında bulunan kuzeni Elif Sare Demir'in boynuna isabet etti.

    Silah sesi üzerine evdekiler çocukların bulunduğu teras katındaki odaya çıktı. Elif Sare Demir'i kanlar içinde gören yakınları 112'yi arayarak yardım istedi.

    Olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri eve ulaşan acil sağlık ekibi boynundan ağır yaralanan Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, polis ekipleri de inceleme başlattı.

        TÜFEĞİN SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI
        Olay yeri evin etrafı polis ekipleri tarafından şeritle çevrilerek güvenlik önlemi alındı. Tüfekle oynarken kuzeninin ölümüne neden olan A.H.C. Çocuk polisi tarafından gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

        Polis ekipleri tüfeğin sahibi Süleyman Demir'i de gözaltına aldı. Olay yerinde polisin incelemesinin ardından Demir'in cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olay yerine gelen aile yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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