Silah sesi üzerine evdekiler çocukların bulunduğu teras katındaki odaya çıktı. Elif Sare Demir'i kanlar içinde gören yakınları 112'yi arayarak yardım istedi.

Olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri eve ulaşan acil sağlık ekibi boynundan ağır yaralanan Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, polis ekipleri de inceleme başlattı.