Amasya Gümüşhacıköy'e bağlı Çalköy'de 12 kişi koronavirüse yakalandı, köy karantinaya alındı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Çalköy'de 12 kişide koronavirüs tespit edilince köy karantinaya alındı.
Çalköy'de bir kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri çalışma başlattı.
Çalışmanın sonucunda hastayla temaslı 12 kişinin daha testi pozitif çıktı.
14 GÜNLÜK KARANTİNAYA ALINDI
Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının engellenmesi, vatandaşların sağlığının korunması amacıyla köyde 14 günlük karantina uygulaması başlatıldı.
Köyün giriş ve çıkışı jandarma ekiplerince kontrol altına alındı.