Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 05.02.2021 23:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.02.2021 23:43
    ABONE OL

    Amasya Gümüşhacıköy'e bağlı Çalköy'de 12 kişi koronavirüse yakalandı, köy karantinaya alındı

    Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Çalköy’de 12 kişinin yeni tip koronavirüs salgını testi pozitif çıkınca köy, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 günlük karantinaya alındı.

    12 kişi koronavirüse yakalandı, köy karantinaya alındı

    Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Çalköy'de 12 kişide koronavirüs tespit edilince köy karantinaya alındı.

    Çalköy'de bir kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri çalışma başlattı.

    Çalışmanın sonucunda hastayla temaslı 12 kişinin daha testi pozitif çıktı.

    14 GÜNLÜK KARANTİNAYA ALINDI
    Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının engellenmesi, vatandaşların sağlığının korunması amacıyla köyde 14 günlük karantina uygulaması başlatıldı.

    Köyün giriş ve çıkışı jandarma ekiplerince kontrol altına alındı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Amasya Gümüşhacıköy'e bağlı Çalköy'de 12 kişi koronavirüse yakalandı, köy karantinaya alındı