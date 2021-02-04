Saatçiliğin Oscar'ı olarak adlandırılan Grand Prix d'Horlogerie, sektörün 'en'lerini belirledi. İnBusiness dergisinin haberine göre, Cenevre'de düzenlenen organizasyonda 14 kategoride 18 saat ödüllendirilirken; yılın en büyük ödülü olan Altın İbre'yi, mekanizma dahil 2 mm inceliğiyle rekor kıran Piaget Altiplano Ultimate Concept aldı. Geliştirilmesi 6 yıl süren saat için 30 mikromekanik mühendisi ve 30 saat ustası çalışmış.



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Saatin rekor kıracak derecede ince olabilmesi için 167 parçadan oluşan mekanizma aynı zamanda kadran olarak tasarlanmış. En az 5 patent alınan saatin çarkları 0.12 mm ve safir kristal camı da 0.12 mm inceliğinde. Vacheron Constantin'in Overseas Perpetual Calendar Ultra-Thin Skeleton modeli de takvim ve astronomi ödülünün sahibi oldu. Bir daimi takvim olan model, saat, dakika, tarih, haftanın günü, ay, ay fazı ve artık yılı gösterirken, 1 Mart 2100'e kadar ayarlanmaya ihtiyaç duymadan çalışabileceği belirtiliyor. 1120 QPSQ mekanizma 276 parçadan oluşurken, saatin kasası sadece 8.1 mm.