Fox Tv bünyesinde, üst düzey yöneticilik yapmış, stratejik planlama direktörlüğü ve Reyting Analiz bölümlerini de yönetme gibi görevlerde bulunmuştur. Günümüzde her ne kadar ekran önünde çalışmalarını sürdürsede ekran arkasında ciddi bir tecrübeye sahiptir. A Haber'de Z Raporu, Teve2'de Mola, Artı 1 TV'de Ekonomi Haber Müdürlüğü yapmıştır. Ayrıca, Paranın Nabzı ve Sıradışı adlı programları hazırlayıp sunmuş, TGRT Haber Ekonomi Müdürü olarak çalışmalar gerçekleştirmiştir. En son TGRT'den ayrılan Meltem Acet, Habertürk'e transfer olmuştur. Günümüzde Habertürk ekranlarında Hafta Sonu Ana Haber Bülteni'ni sunmaktadır. Ayrıca gündüz kuşağında saat başı Manşet programını sunmaktadır.