Spiker Meltem Acet, işyerini ve çekim için gittiği tüm mekânları arayıp "Ben Meltem'in kocasıyım, çocuğunun babasıyım, aramızın düzelmesine yardımcı olun" diyerek rahatsız ettiği iddiasıyla Ali Altuncevahir'den şikâyetçi oldu.
"SENİ VE KIZIMIZI SEVİYORUM"
Emniyet'te verdiği ifadesinde Ali Altuncevahir'i tanımadığını belirten Meltem Acet, "Şüpheli, 'Sevgilim öptüm' cinsinden e-mailler atmaya devam ediyor. En son, 'Seni ve kızımızı seviyorum, öpüldünüz' diye mail attı.
"BANA ZARAR VEREBİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
Acet, "Bu tarz mesajlara her gün maruz kalıyorum. Bu şahıs her gün benim yakınlarımı arayıp rahatsız ediyor. Ali Altuncevahir'in ruhsal problemleri olduğunu ve bana zarar verebileceğini düşünüyorum" dedi.