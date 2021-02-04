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    • 04.02.2021 08:58
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    kimdir? Spiker Meltem Acet'in hayatı kabusa döndü! Sapığından şikayetçi oldu

    Ünlü spiker 'in hayatı kabusa döndü. Acet'in iş yerini ve çekim için gittiği yerleri arayan "Ben Meltem'in kocasıyım, çocuğunun babasıyım, aramızın düzelmesine yardımcı olun" dediği ortaya çıktı. Acet, Altuncevahir'den şikayetçi oldu ve uzaklaştırma kararı aldırdı.

    Spikerin hayatını kabusa çevirdi

    Spiker Meltem Acet, işyerini ve çekim için gittiği tüm mekânları arayıp "Ben Meltem'in kocasıyım, çocuğunun babasıyım, aramızın düzelmesine yardımcı olun" diyerek rahatsız ettiği iddiasıyla Ali Altuncevahir'den şikâyetçi oldu.

    "SENİ VE KIZIMIZI SEVİYORUM"
    Emniyet'te verdiği ifadesinde Ali Altuncevahir'i tanımadığını belirten Meltem Acet, "Şüpheli, 'Sevgilim öptüm' cinsinden e-mailler atmaya devam ediyor. En son, 'Seni ve kızımızı seviyorum, öpüldünüz' diye mail attı.

    "BANA ZARAR VEREBİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
    Acet, "Bu tarz mesajlara her gün maruz kalıyorum. Bu şahıs her gün benim yakınlarımı arayıp rahatsız ediyor. Ali Altuncevahir'in ruhsal problemleri olduğunu ve bana zarar verebileceğini düşünüyorum" dedi.

        3 AY UZAKLAŞTIRMA
        Mahkeme, Ali Altuncevahir'in 3 ay süreyle mağdur Meltem Acet'e yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve bulunduğu konuta yaklaşmamasına karar verdi. Mahkeme ayrıca Altuncevahir'in, Meltem Acet'in çocuğuna da yaklaşmamasına hükmetti.

        MELTEM ACET KİMDİR?
        Meltem Acet hakkında merak edilenler. Kaç yaşında? boyu, kilosu kaç? evli mi? aslen nereli? eğitimi, mesleki kariyeri. Kısaca hayatı ve biyografi bilgileri. 1982 yılının Eylül ayında dünyaya gelen Meltem Acet Ankara doğumludur. Burcu Terazi, boyu 1.68 cm, kilosu ise 52'dir.

        TED Ankara Koleji ardından, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olmuştur. Bölümü 5. olarak tamamlayan başarılı isim aynı üniversite bünyesinde İşletme Bölümü'nde yüksek lisans yapmıştır. Aynı okulda araştırma görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmüş, Amerika ve İngiltere'de finans alanında çalışmıştır.

        Fox Tv bünyesinde, üst düzey yöneticilik yapmış, stratejik planlama direktörlüğü ve Reyting Analiz bölümlerini de yönetme gibi görevlerde bulunmuştur. Günümüzde her ne kadar ekran önünde çalışmalarını sürdürsede ekran arkasında ciddi bir tecrübeye sahiptir. A Haber'de Z Raporu, Teve2'de Mola, Artı 1 TV'de Ekonomi Haber Müdürlüğü yapmıştır. Ayrıca, Paranın Nabzı ve Sıradışı adlı programları hazırlayıp sunmuş, TGRT Haber Ekonomi Müdürü olarak çalışmalar gerçekleştirmiştir. En son TGRT'den ayrılan Meltem Acet, Habertürk'e transfer olmuştur. Günümüzde Habertürk ekranlarında Hafta Sonu Ana Haber Bülteni'ni sunmaktadır. Ayrıca gündüz kuşağında saat başı Manşet programını sunmaktadır.

            MELTEM ACET EVLİ Mİ?
            Onat Acet ile 14 yıllık evliliği son bulmuştur. Bu evliliğinden Ela isminde bir kızı vardır. Evlilikleri anlaşmalı olarak son bulmuş, taraflar arasında şiddetli geçimsizlik olduğu için boşanmaya karar verdikleri dile getirilmiştir. Boşandıktan sonra da Acet soyadını kullanmaya devam etmiştir.
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