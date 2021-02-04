O tarihte polis ekipleri tarafından yapılan araştırmalarda, Demir'e ait herhangi bir ize rastlanamadı. 8 yılın ardından dosya yeniden açan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kayıp Akif Demir'in son olarak C.M. (29) ve H.Ö. (39) isimli şahıslarla arasında alacak verecek meselesi olduğu ortaya çıktı.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİKLERİ ÖĞRENİLDİ
Ekipler, Akif Demir'i öldürmüş olabilecekleri değerlendirilen C.M. ve H.Ö.'yü gözaltına aldı. C.M. ve H.Ö., emniyetteki sorgularında Akif Demir ile aralarında alacak verecek meselesi olduğunu ve bu sepele Demir'i kaybolduğu tarihte öldürdüklerini itiraf etti. Şahısların ifadelerinde, Demir'i kendisi ile konuşacaklarını söyleyerek evinden aldıktan sonra, araçla Karamürsel ilçesi Kızderbent Aktoprak mevkiine götürdüklerini ve burada H.Ö.'nün silahla Demir'i öldürdükten sonra uçurumdan attıklarını söyledikleri öğrenildi. Şahısların cinayeti işledikleri tabanca ise H.Ö.'nün evinde yapılan aramalarda ele geçirildi.
CESET BULUNAMADI