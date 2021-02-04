Ekipler, Akif Demir'i öldürmüş olabilecekleri değerlendirilen C.M. ve H.Ö.'yü gözaltına aldı. C.M. ve H.Ö., emniyetteki sorgularında Akif Demir ile aralarında alacak verecek meselesi olduğunu ve bu sepele Demir'i kaybolduğu tarihte öldürdüklerini itiraf etti. Şahısların ifadelerinde, Demir'i kendisi ile konuşacaklarını söyleyerek evinden aldıktan sonra, araçla Karamürsel ilçesi Kızderbent Aktoprak mevkiine götürdüklerini ve burada H.Ö.'nün silahla Demir'i öldürdükten sonra uçurumdan attıklarını söyledikleri öğrenildi. Şahısların cinayeti işledikleri tabanca ise H.Ö.'nün evinde yapılan aramalarda ele geçirildi.

CESET BULUNAMADI