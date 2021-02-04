ABD Kongre Kütüphanesi 1800'de kurulup, 1897'de o zaman için astronomik bir para harcanan mevcut binaya taşındı. Kütüphanede en değerli eserlerden birisi de özel bir bölümde saklanan "Sultan II. Abdülhamid Koleksiyonu." Abdülhamid tarafından 1893'te kütüphaneye hediye edilen bu koleksiyon, içinde 1819 adet fotoğraf bulunan 51 büyük boy albümden oluşuyor.
Fotoğraflar, 1890- 1893 arası Osmanlı'ya ait; eğitim, sağlık, şehir, askerlik kısacası her alana dair. Albümler tanıtım ve propaganda için hazırlanmış. Fotoğrafların büyük çoğunluğunu devrin ünlü fotoğrafçısı Abdullah Biraderler, az bir kısmını da Stüdyo Febüs (Bogos Tarkulyan) ve Kurmay Albay Ali Rıza Bey çekmiş. Deri kaplı albümlerin ön kapak yüzünde altın yıldız kakmalı "Es-Sultan ibni's-Sultani's Sultan El-Gaazi Abdülhamid Hanı Sâni Hazretleri'nin tarafı eşrefi mülukânelerinden, Memâlik-i Müctema-i Amerika Kütüphane-i Millisi'ne ihdâ buyurulmuştur. 1310" yazıyor.
Arka kapakta ise İngilizce olarak "Sultan II. Abdülhamid tarafından yaptırıldı, Amerika Birleşik Devletleri Kütüphanesi'ne hediye edildi" yazıyor.
Abdülhamid, 1819 adet fotoğraf bulunan 51 büyük albümü, ABD Kongre Kütüphanesi'ne bağışladı.