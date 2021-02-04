



Fotoğraflar, 1890- 1893 arası Osmanlı'ya ait; eğitim, sağlık, şehir, askerlik kısacası her alana dair. Albümler tanıtım ve propaganda için hazırlanmış. Fotoğrafların büyük çoğunluğunu devrin ünlü fotoğrafçısı Abdullah Biraderler, az bir kısmını da Stüdyo Febüs (Bogos Tarkulyan) ve Kurmay Albay Ali Rıza Bey çekmiş. Deri kaplı albümlerin ön kapak yüzünde altın yıldız kakmalı "Es-Sultan ibni's-Sultani's Sultan El-Gaazi Abdülhamid Hanı Sâni Hazretleri'nin tarafı eşrefi mülukânelerinden, Memâlik-i Müctema-i Amerika Kütüphane-i Millisi'ne ihdâ buyurulmuştur. 1310" yazıyor.



Arka kapakta ise İngilizce olarak "Sultan II. Abdülhamid tarafından yaptırıldı, Amerika Birleşik Devletleri Kütüphanesi'ne hediye edildi" yazıyor.