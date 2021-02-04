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    ABD'de son Osmanlı! ’nde 'ın koleksiyonu var...

    1800'lü yıllarda kurulan ve dünyanın en büyük kütüphanesi olan ’nde Osmanlı Devleti Padişahı 'ın koleksiyonu da var.

    TAYFUN ER TAKVIM GAZETESI
    Takvim
    ABD'de son Osmanlı

    ABD Kongre Kütüphanesi 1800'de kurulup, 1897'de o zaman için astronomik bir para harcanan mevcut binaya taşındı. Kütüphanede en değerli eserlerden birisi de özel bir bölümde saklanan "Sultan II. Abdülhamid Koleksiyonu." Abdülhamid tarafından 1893'te kütüphaneye hediye edilen bu koleksiyon, içinde 1819 adet fotoğraf bulunan 51 büyük boy albümden oluşuyor.



    Fotoğraflar, 1890- 1893 arası Osmanlı'ya ait; eğitim, sağlık, şehir, askerlik kısacası her alana dair. Albümler tanıtım ve propaganda için hazırlanmış. Fotoğrafların büyük çoğunluğunu devrin ünlü fotoğrafçısı Abdullah Biraderler, az bir kısmını da Stüdyo Febüs (Bogos Tarkulyan) ve Kurmay Albay Ali Rıza Bey çekmiş. Deri kaplı albümlerin ön kapak yüzünde altın yıldız kakmalı "Es-Sultan ibni's-Sultani's Sultan El-Gaazi Abdülhamid Hanı Sâni Hazretleri'nin tarafı eşrefi mülukânelerinden, Memâlik-i Müctema-i Amerika Kütüphane-i Millisi'ne ihdâ buyurulmuştur. 1310" yazıyor.

    Arka kapakta ise İngilizce olarak "Sultan II. Abdülhamid tarafından yaptırıldı, Amerika Birleşik Devletleri Kütüphanesi'ne hediye edildi" yazıyor.



    Abdülhamid, 1819 adet fotoğraf bulunan 51 büyük albümü, ABD Kongre Kütüphanesi'ne bağışladı.




        167 MİLYON ESER
        Washington'daki dünyanın en büyük kütüphanesi olan Kongre Kütüphanesi'nde 470 dilde, 38 milyondan fazla kitap ve diğer yayınlar, 70 milyon el yazmasıyla birlikte toplamda 167 milyondan fazla materyal bulunmaktadır.



        SARAY FOTOĞRAFÇISI
        Bogos Tarkulyan (Febüs Efendi), hem Osmanlı hem de erken Cumhuriyet döneminin fotoğraf tarihine katkıda bulunmuş, özellikle portre fotoğrafçılığıyla ün yapmıştır. 23 yıl boyunca Osmanlı'da saray fotoğrafçılığı yapan Febüs Efendi, bir röportajında "II. Abdülhamid için bir kere Saray'a gittim. Sultan Vahdettin profilden çektirirdi. Halife Abdülmecid uzun uzadıya poz verirdi" demişti. Febüs Efendi, Sultan II. Abdülhamid, Sultan Mehmet Reşad ve Sultan Vahdettin'in fotoğraflarını çekmişti.

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