Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 02.02.2021 00:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.02.2021 01:04
    ABONE OL

    Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sarhoştan polise tehdit: Alayınızı bulacağım

    ’ın ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücü ve yanındaki arkadaşına polis ceza kesti. Araçta bulunan yolcu, aldığı alkolün etkisiyle zor anlar yaşattığı polislere tehditler savurdu.

    İHA
    Kısıtlamayı ihlal eden sarhoştan polise tehdit

    Olay, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Eski Hükümet Kavşağı'nda yaşandı. İlçe merkezinde kontrol yapan polisin dur ihtarına uymayan Yılmaz S. (67) idaresindeki 67 LN 497 plakalı otomobil, bir sonraki kontrol noktasında polis ve bekçiler tarafından durduruldu. Sürücünün yapılan testinde 203 promil alkollü olduğu belirlendi.

    Polis ekipleri araç sürücüne hem alkollü araç kullanmak hem de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden işlem yaparken, araçta yolcu olarak bulunan Ergün A.'ya da (61) sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden işlem yapıldı.

    Kendisine işlem yapılmasına tepki gösteren Ergün A., polise zor anlar yaşattı. Çekici ile aracın otoparka çekilmesini istemeyen alkollü şahıs, isteği yerine gelmeyince polise tehditler savurdu.

    SARHOŞ: ÖYLE BİR ŞARKI YOK

        Polisin taksi ile evine gitmesini istediği alkollü şahıs, "Alayınızı bulacağım. Bunlar adam değil. Ben onlara insanlık yapacağım, onlar bana kötülük yapacak. Öyle bir şarkı yok" dedi. Alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kullandığı araç çekici ile otoparka çekildi.
        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Yaşam Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sarhoştan polise tehdit: Alayınızı bulacağım