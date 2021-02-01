Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sarhoştan polise tehdit: Alayınızı bulacağım

Polisin taksi ile evine gitmesini istediği alkollü şahıs, "Alayınızı bulacağım. Bunlar adam değil. Ben onlara insanlık yapacağım, onlar bana kötülük yapacak. Öyle bir şarkı yok" dedi. Alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kullandığı araç çekici ile otoparka çekildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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