Olay, gece yarısı Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi 404'üncü Cadde üzerinde bulunan 10 katlı binanın giriş katındaki boyacı dükkanında meydana geldi.
Boya ve yapı malzemeleri satan Metin O.'nun iş yeri, iddiaya göre husumetli olduğu kişiler tarafından kundaklandı. Yangının çıktığı iş yerinin bulunduğu binada oturanlar alevleri fark edince itfaiyeye haber verdi.
Binada oturanları endişelendiren yangında bazı dairelerde oturan vatandaşlar, önlem amaçlı dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, yangını binadaki dairelere sıçramadan kısa sürede söndürdü. Alevlere teslim olan dükkan ise kullanılamaz hale geldi.