Binada oturanları endişelendiren yangında bazı dairelerde oturan vatandaşlar, önlem amaçlı dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, yangını binadaki dairelere sıçramadan kısa sürede söndürdü. Alevlere teslim olan dükkan ise kullanılamaz hale geldi.