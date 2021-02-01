Sırılsıklam olan kağıt toplayıcısına polis ve vatandaştan yardım eli

Antalya'da yürekleri ısıtan görüntüler yaşandı. Kağıt toplayıcısı, yağmur altında yürürken dengesini kaybedip düştü. Bir iş yeri önüne sığındı. Vatandaşa, polis ve kısıtlamadan dolayı evlerinden inemeyenler, balkonlarından el uzattı.





Yağmurda sırılsıklam ıslanıp bir dükkanın kenarına sığınan şahıs, apartmandaki vatandaşların balkonlardan attığı kıyafetler polis ekipleri tarafından giydirildi. Adını söyleyemeyen vatandaş, sürekli ekmek teknesi el arabasını sordu. Talihsiz adam, tedavi için hastaneye kaldırıldı.







Polis, balkondan atılan kıyafetleri yağmurda ıslanan vatandaşa giydirdi.