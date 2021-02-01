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    Sırılsıklam olan kağıt toplayıcısına polis ve vatandaştan yardım eli

    'da yürekleri ısıtan görüntüler yaşandı... Kağıt toplayıcısı, sırılsıklam kaldı. Evlerindeki vatandaşlar, balkondan giysi attı. Polisin de giydirdiği görüntüler içimizi ısıttı.

    İy i ki varsınız

    Antalya'da yürekleri ısıtan görüntüler yaşandı. Kağıt toplayıcısı, yağmur altında yürürken dengesini kaybedip düştü. Bir iş yeri önüne sığındı. Vatandaşa, polis ve kısıtlamadan dolayı evlerinden inemeyenler, balkonlarından el uzattı.

    Yağmurda sırılsıklam ıslanıp bir dükkanın kenarına sığınan şahıs, apartmandaki vatandaşların balkonlardan attığı kıyafetler polis ekipleri tarafından giydirildi. Adını söyleyemeyen vatandaş, sürekli ekmek teknesi el arabasını sordu. Talihsiz adam, tedavi için hastaneye kaldırıldı.



    Polis, balkondan atılan kıyafetleri yağmurda ıslanan vatandaşa giydirdi.

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