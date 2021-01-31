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    • 31.01.2021 15:43
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    • 31.01.2021 16:02
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    SON DAKİKA: Bursa'da dehşet anları! Biri kadın iki kişiyi vurup intihar etti!

    Bursa'da meydana gelen korkunç olayda, husumetli olduğu ve yanında o sırada tesadüfen bulunan iş arkadaşı 'a kurşun yağdırdı! Olay yerine gelen ekiplerden kaçarak firar etmeye çalışan Akpınar, bir süre sonra cadde üzerinde durarak elindeki tabancayla intihar etti. İşte iki kişinin öldüğü bir kişinin yaralandığı olayla ilgili detaylar...

    DHA
    Bursa'da dehşet anları! Biri kadın iki kişiyi vurup intihar etti!

    Olay, geçen Perşembe günü 15.30 sıralarında ilçesi 'nde meydana geldi. İddiaya göre, , elektrik dükkanı olan 'a bilinmeyen bir nedenle husumet beslemeye başladı. Akpınar, olay günü husumetlisinin iş yerine giderek Ağmaz'ın gelmesini bekledi. Yakup Akpınar, kısa süre sonra iş yerinin önüne gelen Ağmaz'a, belindeki ruhsatsız tabancayı çıkararak 3 el ateş etti. Mermilerden ikisi Ağmaz'a, biri ise aynı yerde iş yeri bulunan 'a isabet etti. Ağmaz ve Akçay yaralanırken, Yakup Akpınar ise kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından 2 yaralı, 'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olay anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

    KENDİNİ VURDU

    Olayın ardından polis ekipleri, iki kişinin yaralanmasına neden olan firari Yakup Akpınar'ı yakalamak için fiziki ve teknik takip başlattı. Akpınar'ın Kurtuluş Mahallesi'nde üzerinde olduğunu saptayan polis, harekete geçti. Akpınar, cadde üzerinde polis ekiplerini görünce yaya olarak kaçmaya başladı. Akpınar ve polis ekipleri arasında yaya olarak kovalamaca başladı. Yaklaşık 500 metre koştuktan sonra cadde üzerinde duran Akpınar, belindeki ruhsatsız tabancayı çıkararak göğsüne doğrulttu. Polisin ikna çabalarına rağmen silahı ateşleyen Akpınar, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Akpınar, ağır yaralı olarak 'ne kaldırıldı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Durumu ağır olduğu için 'ne sevk edilen Akpınar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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