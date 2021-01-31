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    • 31.01.2021 12:26
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    • 31.01.2021 12:59
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    ’da korkutan manzara! den sonra 10 metre derinliğinde obruk oluştu

    'da 22 Ocak'ta meydana gelen küçük çaplı 5 ayrı den sonra oluşan obruk korkuya neden oldu. Bu gelişme sonrası yapılan incelemede obruğun en az 10 metre derinliğinde ve 1 metre genişliğinde olduğu belirlendi.

    İHA
    Şanlıurfa’da korkutan manzara! 10 metre derinliğinde...

    ilçesine bağlı kırsal 'nde önceki gün tarlasına giden Bakır Durmaz, bir çukur fark etti. Çukuru inceleyen Durmaz, çok derin olduğunu görünce yetkililere haber verdi. Kaymakamlık bünyesinde görev yapan mühendisler, bölgeye giderek inceleme yaptı.

    Yapılan incelemede obruğun en az 10 metre derinliğinde ve 1 metre genişliğinde olduğu belirlendi. İlçede ilk defa oluşan obruk hem şaşkınlığa hem de korkuya neden oldu.

    'da 22 Ocak'ta meydana gelen ve büyüklükleri 1.6 ile 2.7 arasında değişen küçük çaplı 5 sonrası oluştuğu tahmin edilen obruğun kesin oluşma nedeninin araştırıldığı öğrenildi.

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