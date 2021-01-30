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    • 30.01.2021 17:59
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    Kendisini askeri birliğine teslim eden ailesi kaza yaptı: Annesi babası ve kardeşi öldü

    Oğullarını 'da vatani birliğine teslim eden aile 'a geri dönüşte yaptığı kazada askerin anne ve babası ile kardeşi yaşamını yitirdi. Korkunç kazanın detayları...

    İHA
    Oğullarını askere teslim eden aile kaza yaptı: 3 ölü

    Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun- Ankara karayolunun 34. kilometresinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi.

    EVLATLARINI BİRLİĞİNE TESLİM ETTİLER

    İstanbul Esenyurt'ta ikamet eden Mustafa Çelik (47), vatani görevini yapması için oğlu Mürsel Çelik (24) ile birlikte yanına eşi Gülbahar Çelik (41) ve diğer oğlu Gürsel Çelik'i (22) de alarak bu sabah Samsun'a geldi.

    SU KANALINDA ELLİ METRE SÜRÜKLENDİLER

    Mürsel Çelik'i askeri birliğine teslim eden aile İstanbul'a geri dönerken baba Mustafa Çelik idaresindeki 59 SG 301 plakalı hafif ticareti araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yolun sağındaki su kanalına girip 50 metre sürüklendi. Kazada, Mustafa Çelik, eşi Gülbahar Çelik ile oğlu Gürsel Çelik ağır yaralandı.

        Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne Gülbahar Çelik ise ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Baba ile oğlu Kavak Devlet Hastanesi'nde, anne de Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatlarını kaybetti.

        Kazada hayatını kaybeden ailenin Tokat Almus nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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