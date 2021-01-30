Kendisini askeri birliğine teslim eden ailesi kaza yaptı: Annesi babası ve kardeşi öldü

İstanbul Esenyurt'ta ikamet eden Mustafa Çelik (47), vatani görevini yapması için oğlu Mürsel Çelik (24) ile birlikte yanına eşi Gülbahar Çelik (41) ve diğer oğlu Gürsel Çelik'i (22) de alarak bu sabah Samsun'a geldi.

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