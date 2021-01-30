Kanlı kavga, saat 15.30 sıralarında Piri Reis Mahallesi 2270 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, ellerinde kılıç ve silah olan yaklaşık 15 kişilik grup, henüz bilinmeyen bir sebepten bir kişiyi kovalamaya başladı.
Kovalamaca sırasında şüphelilerden elinde pompalı olan bir kişi ateş açtı. Saldırganlardan kaçan kişi bir binaya sığındı. Mahalle sakinleri kaçan kişiyi korumak için evlerine alırken, saldırganlar binanın içine girerek kapıları kırmaya çalıştı.
Mahalle sakinlerinin saldırganlara karşı koyması üzerine kavga çıktı.
ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ BÖLGEYE GELDİ