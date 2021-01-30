Kaçan kişiyi binaya alanlardan biri, "Biz balkondaydık. Pompalıyla ateş ederek çocuğu kovaladılar. Biz balkondan bağırdık binaya gel diye. Kurtaralım diye biz onu binaya aldık. Eğer biz o çocuğu binaya almasaydık öldürmüşlerdi. Biz içeriye aldık diye binaya saldırıp kapıları kırmaya çalıştılar. Komşularımızı darp ettiler. Bildiğiniz pompalıyla saldırıya uğradık" dedi.