Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 30.01.2021 00:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.01.2021 01:27
    ABONE OL

    Son dakika: 'ta plastik fabrikasında yangın!

    Son dakika haberi... 'ta plastik fabrikasında yangın çıktı. Fabrikanın bahçesindeki malzemeler alev alev yandı. Olay yerine çevre bölgelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

    İstanbul'da korkutan yangın

    'ta bir plastik fabrikasında yangın çıktı.

    Alınan bilgiye göre, Akçaburgaz Mahallesi'ndeki fabrikadan saat 00.15 sularında alevlerin yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine , , , , ve İtfaiye istasyonlarından ekipler sevk edildi.

    Polis ekipleri tarafından yangının olduğu alanın etrafında güvenlik önlemleri alınırken sağlık ekipleri de önlem amaçlı bekliyor.

    Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Son dakika: Esenyurt Kıraç'ta plastik fabrikasında yangın!