Bursa'da polise silahlı saldırı gerçekleştiren şahıs 35 kilometrelik takip sonucu yakalandı.

Olay, Orhangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen bir kişinin elindeki tabancayla çevrede bulunan vatandaşlara tehditler savurduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin geldiğini gören şüpheli A.A., elindeki tabancayla polis ekiplerine 2 el ateş etti. Saldırganın tabancasından çıkan kurşunlar çevrede bulunan bir iş yerinin duvarına isabet ederken, silahının tutukluk yapması üzerine A.A. bir iş yerine girerek saklanmaya çalıştı. Bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Bir süre A.A.'yı ikna etmeye çalışan polis ekipleri daha sonra iş yerine girdiğinde şüphelinin arka kapıdan kaçtığını tespit etti.

OPERASYONLA ENSELENDİ

Bölgede bulunan yaklaşık 50 güvenlik kamerasını incelemeye alan polis, A.A.'nın Gemlik ilçesi istikametine kaçtığını tespit etti. Durumun bölge ekiplerine bildirilmesi üzerine harekete geçen Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri A.A.'nın içinde bulunduğu aracı takibe aldı. 35 kilometrelik takibin ardından şüphelinin, Osmaniye Mahallesi'nde bir evde saklandığının tespit edilmesi üzerine harekete geçen ekipler bölgeyi abluka altına aldı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, çelik yelek giyerek A.A.'nın bulunduğu eve operasyon düzenledi. Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli gözaltına alındı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Öte yandan, tamirci dükkanı önündeki silahlı saldırı olayı ise bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde polis otosu ile bölgeye gelen polis memurlarına A.A.'nın tabancayla ile iki el ateş ettiği ve daha sonra kaçarak iş yerine girdiği görülüyor.