Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi! Kaz çiftliği kurdu

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İşletme Bölümü son sınıf öğrencisi Ahmet Raşit Öztürk, pandemi sürecinde yüz yüze eğitime ara verilip, uzaktan eğitimin başlamasını fırsat bilerek, boş zamanlarını değerlendirmek istedi.
Yaptığı araştırmalar sonucunda kaz çiftliği kurmaya karar veren Öztürk, kendi işini kurmadan önce, konuya hakim olmak için bir çiftlikte düşük ücretle çalışmaya başladı ve işi öğrendikten sonra hayal ettiği çiftliği kurdu.
"ÜRETİM YAPMAM GEREKTİĞİNE KARAR VERDİM"
Kırıkhan ilçesine bağlı Çamsarığı Mahallesi'nde büyük gri kaz ve ördek çiftliği kuran Öztürk, "Üç aydır bu işin içerisindeyim ve burada büyük gri kazı ve ördek yetiştirmekteyim. 13 dönümlük bir tarla kiraladım.