Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu öne sürülen üvey kardeşler arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Baba Mahmut Kılınç ile 4 üvey kardeş, kavgada yaralandı.