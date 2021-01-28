Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 4 üvey kardeş ile babaları Mahmut Kılınç yaralandı.
Hastanede tedaviye alınan Kılınç'ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçe merkezinde meydana geldi.
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu öne sürülen üvey kardeşler arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Baba Mahmut Kılınç ile 4 üvey kardeş, kavgada yaralandı.