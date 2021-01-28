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    • 28.01.2021 08:41
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    • 28.01.2021 08:41
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    SON DAKİKA: 'nin konuştuğu olayla ilgili flaş gelişme: Youtuber serbest bırakıldı

    Son dakika haberine göre, Bağcılar'da su satan çocukla ilgili çektiği video kurgu çıktıktan sonra gözaltına alınan Youtuber adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    DHA
    Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili flaş gelişme!

    Bağcılar'da su satan çocukla ilgili bir video sosyal medyada hızla yayıldı. Çok konuşulan o video kurgu çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı videoya ilişkin soruşturma başlatırken, Youtuber hakkında gözaltı kararı verdi. Talimat üzerine harekete geçen polis ekipleri Bahşeliyev'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bahşeliyev, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


    Bağcılar'da sosyal deney olarak paylaşılan videoda su sattığı görülen M.B.C. (8) yanına gelerek 'açım' diyen kişiye, 10 lira veriyordu. Video sosyal medyada çok konuşuldu. Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekiplerinin çalışması sonucu videonun kurgu olduğu ortaya çıkmış ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı videoya ilişkin soruşturma başlatmıştı.

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    Haberler Yaşam SON DAKİKA: Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili flaş gelişme: Youtuber Fariz Bahşeliyev serbest bırakıldı