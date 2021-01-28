Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 28.01.2021 08:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.01.2021 08:55
    ABONE OL

    : ’da sanayi sitesinde ! 4 iş yeri ile 2 otomobil alevler arasında kaldı

    haberine göre ’da ’nde çıkan da 4 iş yeri ile 2 otomobil yandı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

    DHA


    Tekkeköy ilçesi 'nde motor yağı deposu ve mobilya imalathanesinde saat 04.30 sıralarında çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler 2 iş yerine daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

    Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı. Yangında 4 iş yeri ile mobilya atölyesi içinde bulunan 2 otomobil ve bazı hurda araçlar yandı.



    Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Son dakika: Samsun’da sanayi sitesinde yangın! 4 iş yeri ile 2 otomobil alevler arasında kaldı