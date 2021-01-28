Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Mimar Hayrettin Mahallesi Sinekli Medrese Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki mağazaya gelen bir kişi, içerideki 2 koli ayakkabıyı çalarak kaçmaya başladı.
Ayakkabıların çalındığını gören esnaf, hırsızın arkasından koşmaya başladı. Sokağın başında yakalanan hırsız, sokağın içerisine getirildi. Öfkeli esnaf mağaza önüne getirilen hırsızı burada darp etmeye başladı.
Bir süre darp edilen hırsız ardından bir kişi tarafından esnafın elinden kurtarıldı. Daha sonra hırsız, sokaktan uzaklaştırıldı.