



Sokakta esnaf olan Abdullah Aslan, "Hırsızı aşağıdan arkadaşımız kovaladı. Daha sonra hırsızı sokağa getirdik. Buradaki esnaf arkadaşlar hırsıza yakın temasta bulundu. Umarım hırsızlar bir daha buraya dadanmaz. Daha önce de 3 kez geldi. Dördüncüde yakalandı. Daha sonra ağladı. Biz de bıraktık" dedi.