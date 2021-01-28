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    • 28.01.2021 15:11
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    • 28.01.2021 15:24
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    Son dakika: 'ta ayakkabı çalan hırsız a yakalanınca darbedildi

    Son dakika haberine göre 'ta mağazadan 2 koli ayakkabı çalan hırsız, a yakalanınca darp edildi. Hırsızın yakalanarak darp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sokakta esnaf olan , "Hırsızı aşağıdan arkadaşımız kovaladı. Daha sonra hırsızı sokağa getirdik. Buradaki esnaf arkadaşlar hırsıza yakın temasta bulundu. Umarım hırsızlar bir daha buraya dadanmaz. Daha önce de 3 kez geldi. Dördüncüde yakalandı. Daha sonra ağladı. Biz de bıraktık" dedi.


    Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Mimar Hayrettin Mahallesi Sinekli Medrese Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki mağazaya gelen bir kişi, içerideki 2 koli ayakkabıyı çalarak kaçmaya başladı.

    Ayakkabıların çalındığını gören esnaf, hırsızın arkasından koşmaya başladı. Sokağın başında yakalanan hırsız, sokağın içerisine getirildi. Öfkeli esnaf mağaza önüne getirilen hırsızı burada darp etmeye başladı.

    Bir süre darp edilen hırsız ardından bir kişi tarafından esnafın elinden kurtarıldı. Daha sonra hırsız, sokaktan uzaklaştırıldı.



        Sokakta esnaf olan Abdullah Aslan, "Hırsızı aşağıdan arkadaşımız kovaladı. Daha sonra hırsızı sokağa getirdik. Buradaki esnaf arkadaşlar hırsıza yakın temasta bulundu. Umarım hırsızlar bir daha buraya dadanmaz. Daha önce de 3 kez geldi. Dördüncüde yakalandı. Daha sonra ağladı. Biz de bıraktık" dedi.

        HIRSIZIN ESNAF TARAFINDAN DARP EDİLMESİ KAMERADA
        Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, esnafın hırsızı yakalayarak sokağa getirmesi yer alıyor. Öfkeli esnaf mağaza önüne getirilen hırsızı burada darp ediyor. Bir süre darp edilen hırsız ardından bir kişi tarafından esnafın elinden kurtarılıyor.

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