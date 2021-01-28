Motorunun bağlanacağını öğrenen sürücü çılgına döndü tehdit etti! "Kendimi yakarım"

Motosikletinin yediemin otoparkına çekileceğini öğrenince yere oturan Çelik "Benim motorum benim her şeyim. Benim her yerim kırık. Motorum benim elim ayağım. Eğer motorumu alırsanız kendimi öldürürüm. Adliyenin önünde kendimi yakarım. Zaten bitmişim" diyerek pantolonunun paçalarını kaldırıp sakat olduğunu iddia etti. Tüm çabalarına rağmen polisi ikna edemeyen Ümit Çelik, olay yerine gelen polis otosuna bindirilerek ikametine götürüldü.

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