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    • Yaşam
    • 28.01.2021 18:37
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    • 28.01.2021 18:38
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    'da bir yla oğlu, '' parolasıyla sahte içki satışı yaptı

    'da, ürettikleri sahte içkileri kendilerine ait büfede '' parolası ile sattığı belirlenen H.K. ve oğlu A.K, jandarma tarafından gözaltına alındı. tutuklanırken, oğlu adli kontrolle serbest bırakıldı. İşte detaylar...

    DHA
    Acı su' parolasıyla sahte içki satışı yaptılar

    Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çankaya ilçesine bağlı Yakupabdal Mahallesi'nde sahte alkollü içki ürettiği belirlenen H.K. ve oğlu A.K.'nın evine operasyon düzenledi.

    Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 375 litre bandrolsüz alkol, 1 pompalı tüfek, 1 tabanca ve 1 kesici alet ele geçirildi. Baba ve oğlunun ürettikleri sahte içkileri, kendilerine ait büfede 'acı su' parolasıyla müşterilerine sattığı belirlendi.

    Baba ve oğlu jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Baba H.K. tutuklanırken, oğul A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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